Türkiye genelinde banka müşterilerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Bankalar, 81 ilde yeni düzenlemelere giderek ATM’lerdeki işlem sürelerini uzatacak ve bazı şubelerdeki hizmetlerini kısıtlayacak. Bu kararın, özellikle emekli maaşları ve sosyal yardım ödemeleri gibi dönemlerde ATM’ler önünde uzun kuyruklara yol açması bekleniyor.

Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu düzenlemeler, güvenlik tedbirlerinin artırılması ve nakit akışının daha etkin yönetilmesi amacıyla alındı. Yeni düzenlemeler kapsamında, belirli saatlerde bazı işlemler sadece ATM’ler üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bankalar, müşterilerin işlemlerini daha güvenli bir şekilde yapabilmeleri için ATM’lerde ek güvenlik önlemleri de alacak.

Yoğun Saatlerde ATM Kullanımı Artacak

Alınan kararla birlikte, ATM’lerde işlem yapmak isteyen vatandaşların yoğun saatlerde daha uzun süre beklemek zorunda kalacakları belirtiliyor. Özellikle maaş günleri, fatura ödeme dönemleri ve sosyal yardımların yatırıldığı günlerde ATM’lerin önünde uzun kuyruklar oluşacağı tahmin ediliyor. Bankalar, bu yoğunlukları azaltmak için mobil bankacılık ve internet bankacılığı kullanımını teşvik ediyor.

Vatandaşlardan Mobil ve İnternet Bankacılığı Kullanımı Çağrısı

Bankalar Birliği Başkanı, vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinden yararlanmalarını önerdi. “ATM’lerde yaşanabilecek yoğunlukları azaltmak amacıyla, müşterilerimizi mobil ve internet bankacılığı kullanmaya davet ediyoruz. Bu platformlar üzerinden birçok işlemi kolayca yapabilir ve zaman kaybını önleyebilirsiniz” dedi.

Bankaların Müşteri Hizmetlerine Erişim Zorlaşacak

Yeni düzenlemelerle birlikte, bazı banka şubelerinin çalışma saatlerinde de değişiklikler yapılacak. Özellikle büyük şehirlerdeki yoğun şubeler, belirli saatlerde sadece randevu ile hizmet verecek. Bu durumun da banka şubelerinde işlem yapmayı zorlaştıracağı ve müşterilerin daha uzun süre beklemelerine neden olacağı öngörülüyor.

ATM Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Bankalar, ATM’lerde güvenlik önlemlerini artırarak, sahte işlemleri ve dolandırıcılık girişimlerini engellemeyi hedefliyor. Bu kapsamda, ATM’lerdeki kameraların sayısı artırılacak ve ATM’lerde işlem yaparken alınan güvenlik önlemleri sıkılaştırılacak.

Vatandaşların, bu yeni düzenlemeler ışığında bankacılık işlemlerini planlamaları ve alternatif işlem kanallarını kullanmaları önem taşıyor. Bankalar, bu süreçte müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtiyor.