İzmir'in Aliağa ilçesinde 1 Eylül Cuma günü başlayan 2023-2024 balık av sezonu, düzenlenen balık ekmek şenliği ile kutlandı.İZMİR (İGFA) - Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nin destekleri, Aliağa S.S. Su Ürünleri Kooperatifi’nin ev sahipliğinde düzenlenen şenlikte katılımcılara ücretsiz balık ekmek ikramı yapıldı.

Balıkçı Barınağı'nda geleneksel olarak ikincisi düzenlenen etkinliğe Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, Aliağa Sahil Güvenlik TCSG 30 Bot Komutanı Yüzbaşı Çağrı Gültekin, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, siyasi parti yöneticileri, Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, S.S. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği Başkanı Naci Biçer, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Aliağa S.S. Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakan Şengül, “Rızkını denizden çıkaran balıkçı kardeşlerime bol kazançlı, bereketli bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Balıkçıların bereketli bir avlanma sezonu geçirmesini dileyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Rızkını denizden alan, denizden çıkaran balıkçılarımızı saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Yurt genelinde olduğu gibi Aliağamızda da balık av dönemi başladı. Tüm balıkçılarımız için Vira Bismillah” dedi.

HALK OYUNLARI ŞENLİĞE RENK KATTI

Programda katılımcılara ücretsiz balık ekmek ikramları yapılırken balıkçı teknelerinin deniz temizliğinin önemine vurgu yapan pankartlarla yaptığı geçiş beğeni topladı.

Programın devamında ise zeybek ve horon ekiplerinin gösterileri de şenliğe renk kattı.