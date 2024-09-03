Balıkesir’in Bandırma ilçesinde av yasağının kalkmasının ardından sezonun ilk balıkları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’ne getirilerek satıldı.

Türkiye’de 15 Nisan’da başlayan balık av yasağının sona ermesiyle balıkçılar "Vira bismillah" diyerek denize açıldı. 1 Eylül tarihi itibariyle denizlerde av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar ilk mezatları yaptı. Tezgahlar balıkla doldu taştı, balık fiyatları düştü. Vatandaş ucuz balık yiyerek keyifli günler yaşayacak. Tezgahlarda bol miktarda palamut yer aldı. Avlanan Palamutların tane fiyatı 100 liraya satışa çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Halinde balık bolluğu yaşanıyor. Denizlerde av yasağı bitti. Balıkçıların denize açılmasının ardından balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşandı. Tezgahlarında 200-250 TL’ye satılan palamut yeni sezonun ilk gününde 100 TL’ye kadar düştü.2024-2025 balık sezonunun bu sene bol miktarda palamut olduğunu işaret eden balıkçı Metin Çokgezenler, balık yemeğe davet ediyor.

Çokgezenler, "Bu sene bol miktarda palamut yiyeceğiz gibi duruyor"

Balıkçı Metin Çokgezenler, “1 Eylül itibariyle devizlerdeki av yasağının kalkmasıyla beraber balık tazgazhlarında bol miktarda palamut bol miktarda bollaşmaya başladı. 600 gramlık palamutun tanesi 100 liradan satıyoruz. Palamut ile birlikte sardalyanını kilogram fiyatı 75-100 lira aradındadır. İstavrit ise 150 liradan alıcılarını bekliyor. Bu sene bol miktarda palamut yiyeceğiz gibi duruyor. Marmara ve Karadeniz’de mükemmel bir palamut akını görünüyor. Bu yıl balık bolluğu yaşayacağız. bol miktarda balık geliyor ve halkımızı balık yemeğe davet ediyorum,” dedi.

Balıkçı Ali Çakıroğlu, “2024-2025 balık sezonu tüm ülkemize hayırlı olsun. Bu sene efsane bir sezon yaşıyoruz. Denizlerimizdeki işaret balığın bolluğunu gösteriyor. Karadeniz’de bol miktarda palamut yakalanıyor. Karadeniz’de ki palamut bolluğu Türkiye’nin her yerine yayılıyor. Daha düne kadar levrek, çipura tane fiyatı 250 lira iken 200 lira, palamut tane 100 lira. Denizlerimiz aynı zamanda soğumasıyla da bolluk ve bereketlik bekliyoruz. Bununla birlikte tezgahlarımıza hamsi istavritte gelmektedir. Şuan itibariyle mevsim balığımız sardalya ve palamuttur. Halkımızı palamut yemeğe davet ediyorum ve bol protein ve omega 3 depasu balığı bol bol tüketin,” diye konuştu.