Her şehrimizde kurulmaya başlanan devasa AVM’ler insanlara daha iyi bir hizmet vermek ve herkesi kendisine çekmek adına sürekli olarak adımlar atıyorlar. Atılan bu adımlar arasında avm led paneller çok önemli bir konumda bulunmakta. AVM’lerin her noktasında farklı tarzda LED ekranlar görebiliyoruz ve bunların her biri AVM’lere çok büyük avantajlar getiriyorlar.

AVM Dış Duvarlarında LED Ekran Kullanımı ve Avantajları

Alışveriş merkezlerinde LED ekran kullanımlarında ilk olarak dış duvarları ele alabiliriz. Geçmiş dönemde alışveriş merkezlerinin dış duvarlarında sabit tabelalar yer alıyordu. Bu tabelalarda AVM içerisinde yer alan markalar insanlara gösterilirdi. Ancak artık dış duvarlar avm led sistemleri ile kaplanmaya başlamış durumda.

Dış duvarların LED ekranlarla kaplanmaya başlaması bir anda duvarların bir reklam alanına dönüşmesine sebep oldu. Sürekli olarak değiştirilebilen ve çok dikkat çeken bu ekranlarda markaların görselleri çok daha etkileyici bir şekilde paylaşıldı. Bunun yanında hareketli reklam videoları da bu alanlarda kullanılarak insanların kampanyalardan en iyi şekilde haberdar olması sağlanabiliyor. Kısacası her yönüyle kazanç söz konusu.

AVM Totem LED Ekranların Kullanımı ve Avantajları

Alışveriş merkezlerindeki LED ekran kullanımlarının bir diğeri totem LED ekran modelleri oluyor. Yüksekliği oldukça fazla olan totem LED ekran modelleri metrelerce öteden alışveriş merkezlerinin fark edilmesini sağlamakta. Günün her saatinde insanlar alışveriş merkezini fark edip oraya doğru yönelmeye başlayabiliyor. Tabi ki bu ekran üzerinden paylaşılan reklamlar da insanların hemen bu alana yönelmesini sağlamakta.

Alışveriş merkezleri genellikle geniş bir arazi üzerine konumlanmakta. Haliyle giriş kısımlarının dar bir sokakta olması gibi durumlar söz konusu olmuyor. Bu yüzden de avm led sistemleri bünyesinde totem LED ekranlar kolayca kullanılmakta. LED ekranların maliyetinin uygun seviyelerde olması ve çok düşük enerji kullanması AVM’ler için kusursuz bir pazarlama aracı olmasını sağlamakta. Totem LED ekranlar ile birlikte AVM’nin yakınından geçen herkesin dikkatini çekmek mümkün olacak.

AVM İçinde LED Ekranların Kullanımı ve Avantajları

Bildiğiniz gibi LED ekranlar yalnızca dış ortamlarda kullanılmıyor. İç mekân LED ekran modelleri de sıklıkla tercih edilmekte. Avm led ekran modelleri arasında da iç mekân LED ekranların oldukça önemli rolleri bulunmakta.

İlk olarak AVM’lerin iç kısımlarında kullanılan LED ekranlar ile birlikte insanların yönlendirilmesi sağlanıyor. İnsanların hangi merdivenleri kullanmasının gerektiği, hangi katta hangi tarzda markaların yer aldığı avm led ekran teknolojisi ile insanlara aktarılıyor. Bu da AVM’lerin çok daha kullanışlı bir forma kavuşmasını sağlamakta.

İnsanların daha çok alışveriş yapması için AVM’lerde çeşitli kampanyalar da yapılmakta. Çekilişler ya da çeşitli kampanyalar olduğunda bunların insanlara duyurulmasın da iç mekân LED ekran teknolojisi muhteşem bir araca dönüşüyor.