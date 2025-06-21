Bursa, birinci derece deprem bölgesinde yer aldığı için Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile ‘Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi’ni yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki diğer benzer çalışmalar hakkında bilgi almak için ekipler oluşturdu.

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl liderliğindeki heyette Kentsel Dönüşüm, Ulaşım ve Fen İşleri daire başkanları ile teknik personel yer aldı. Dünyada beşinci, Türkiye’de ise ilk olan Sismik İzolatör Test Merkezi’nde yürütülen çalışmalar İnanç Onur ve Prof. Dr. Ali Bozer tarafından aktarıldı.

Mehmet Tözün Bingöl, Başkan Mustafa Bozbey’in liderliğinde deprem alanında çeşitli projeler yürüttüklerini belirtti. Bursa’nın akıllı, dirençli ve sürdürülebilir bir şehir olması için yerel ve uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Eskişehir’deki merkezde edinilen bilgilerin Bursa’daki çalışmalar için değerli katkılar sunacağını vurguladı.