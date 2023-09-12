Libya'da meydana gelen sel felaketi sonucunda 2 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 10 bin kişinin de kaybolduğu korkunç bir tablo ortaya çıktı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Ofisi, selin etkisiyle 2 binden fazla insanın evsiz kaldığını açıkladı.

Tamer Ramadan, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun Libya'ya gönderdiği delegasyonun lideri olarak yaptığı basın açıklamasında, sel felaketi sonucu 10 bin kişinin kayıp olduğunu doğruladı.

IOM, ülke içinde yaşanan sel felaketi nedeniyle 2 binden fazla kişinin yerinden edildiğini belirterek, "Libya'da 10 Eylül 2023 Pazar günü başlayan şiddetli yağışlar ve sel, ciddi hasara ve önemli sayıda can kaybına yol açtı. En az 2,085 kişinin yerinden edildiğini tespit ettik." dedi.

Libya Kızılayı tarafından yapılan açıklamada ise gönüllülerin, sel felaketi nedeniyle mahsur kalan aileleri kurtarmak ve güvenli bölgelere taşımak için kahramanca çaba sarf ettiği vurgulandı. Bu insani çabalar, herkes için bir ilham kaynağıdır ve acil felaketler karşısında fedakarlık ve dayanışmayı yansıtmaktadır.

Ayrıca, Libya Medya ve Kamu İletişimi Departmanı, Libya'nın doğu kesimlerini vuran fırtınanın etkilerine ilişkin acil bir toplantının Başbakan Abdulhamid Dibeybe başkanlığında ve Başkanlık Konseyi Başkanı'nın huzurunda düzenlendiğini duyurdu.