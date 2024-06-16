İsviçre’de düzenlenecek olan Büyükler Eskrim Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’den 24 sporcu ter dökecek.

İsviçre’nin ev sahipliğinde 18-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Eskrim Avrupa Şampiyonası 18 Haziran Salı günü Basel’de başlayacak. Organizasyonda Türkiye’yi kılıç, flöre ve epe branşlarında toplam 24 ay-yıldızlı eskrimci hem bireyselde hem de takım müsabakalarında temsil edecek.

Şampiyonada piste çıkacak milli eskrimciler şöyle sıralanıyor:

18 Haziran Salı

Kadın Epe: Ceren Cebe, Aleyna Ertürk, Nilahsen Erten, Beyza Halvacıay Bacak

Erkek Flöre: Alp Eyüpoğlu, Turhan Berke Külcü, Can Alkış, Baha Baykal Çetinel

19 Haziran Çarşamba

Kadın Flöre: Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir, Nazlı Ceren Alioğlu, İrem Karamete Baldini

Erkek Kılıç: Enver Yıldırım, Tolga Aslan, Furkan Yaman, Muhammed Furkan Kalender

20 Haziran Perşembe

Erkek Epe: Hilmi Taha Ekenler, Cengizhan Öner, Uğur Kınalı, Doruk Erolçevik

Kadın Kılıç: Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Begüm Alkaya, Nil Güngör

21 Haziran Cuma

Kadın Epe-Takım

Erkek Flöre-Takım

22 Haziran Cumartesi

Erkek Epe-Takım

Kadın Kılıç-Takım

23 Haziran Pazar

Kadın Flöre-Takım

Erkek Kılıç-Takım