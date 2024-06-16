İsviçre’de düzenlenecek olan Büyükler Eskrim Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’den 24 sporcu ter dökecek.
İsviçre’nin ev sahipliğinde 18-23 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Eskrim Avrupa Şampiyonası 18 Haziran Salı günü Basel’de başlayacak. Organizasyonda Türkiye’yi kılıç, flöre ve epe branşlarında toplam 24 ay-yıldızlı eskrimci hem bireyselde hem de takım müsabakalarında temsil edecek.
Şampiyonada piste çıkacak milli eskrimciler şöyle sıralanıyor:
18 Haziran Salı
Kadın Epe: Ceren Cebe, Aleyna Ertürk, Nilahsen Erten, Beyza Halvacıay Bacak
Erkek Flöre: Alp Eyüpoğlu, Turhan Berke Külcü, Can Alkış, Baha Baykal Çetinel
19 Haziran Çarşamba
Kadın Flöre: Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir, Nazlı Ceren Alioğlu, İrem Karamete Baldini
Erkek Kılıç: Enver Yıldırım, Tolga Aslan, Furkan Yaman, Muhammed Furkan Kalender
20 Haziran Perşembe
Erkek Epe: Hilmi Taha Ekenler, Cengizhan Öner, Uğur Kınalı, Doruk Erolçevik
Kadın Kılıç: Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ, Begüm Alkaya, Nil Güngör
21 Haziran Cuma
Kadın Epe-Takım
Erkek Flöre-Takım
22 Haziran Cumartesi
Erkek Epe-Takım
Kadın Kılıç-Takım
23 Haziran Pazar
Kadın Flöre-Takım
Erkek Kılıç-Takım