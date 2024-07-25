Ankara'da eğitim öğretim veren Yüksek İhtisas Üniversitesi, 9-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Macaristan’ın Miskolc şehrinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda önemli bir başarıya imza attıANKARA (İGFA) - Avrupa Üniversite Sporları Federasyonu (EUSA) tarafından organize edilen etkinlikte, üniversiteyi temsilen yarışan Muharrem Öcal, dövüş sporlarında hızlı ve kontrollü vuruşlara dayanan bir disiplin olan Point Fighting branşında -74 kg kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Mütevelli Heyet Başkanı Erol Usta, "Üniversitemiz sporcuları her zaman desteklemektedir. Mütevelli heyetimiz de sporcularımızın başarılarını artırmak için maddi ve manevi destek olmaya devam edecektir," dedi. Erol Usta, elde ettiği başarı için Muharrem Öcal’a plaket ve başarı belgesi takdim ederken, kendisine Spor Başarı Bursu sağlayacaklarını ifade etti.

Plaket ve başarı belgesini alan Muharrem Öcal, burs desteği için duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Üniversitemizin arkamda olması, daha büyük başarılar için motivasyonumu artırıyor," şeklinde konuştu ve teşekkürlerini sundu.