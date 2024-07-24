Avrupa Parlamentosu'nun yanı sıra dünyaca ünlü Fransız aktris Brigitte Bardot da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sahipsiz Sokak Hayvanları için çağrı yaptı.ANKARA (İGFA) - Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sahipsiz Sokak Hayvanları için çağrı

Avrupa Parlamentosu üyesi iki vekil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılacak sokak hayvanları yasası görüşmeleri öncesinde milletvekillerine hitaben bir mektup göndererek yasanın geçirilmemesi çağrısında bulundu. Avrupa Parlamentosu Üyesi Anja Hazekamp ve Hollanda Ulusal Parlamentosu Üyesi Ines Kostic imzalı mektupta, Hollanda'da sokak hayvanları sorununun çözümünde kullanılan Yakala, Kısırlaştır, Aşıla ve Yerine Bırak yönteminin kanıtlanmış başarı sonuçlarına yer verilirken, yasanın Türkiye'nin itibarı ve insanların psikolojisi üzerinde yaratacağı olumsuz sonuçlara vurgu yapıldı.

Mektupta, hayvanların toplu olarak öldürülmesine olanak sağlayan yasa tasarısının sorunları çözmek yerine sorun oluşturacağını ve Türkiye gibi medeni bir topluma yakışmayacağı kaydedildi.

Avrupa Parlamantosu üyeleri, sokak hayvanlarının toplu olarak öldürülmesini kolaylaştıracak yeni yasanın çıkmaması ve bunun yerine, sokak hayvanları politikasının en etkili ve insani Yakala, Kısırlaştır, Aşıla, Yerine Bırak yöntemlerine göre uygulanmasına yatırım yapmaya başlamak için ulusal ve uluslararası hayvan refahı kuruluşlarıyla bağlantı kurulmasını isterken, "Bu adımlar, köpek ve kedilerin toplu olarak öldürülmesine karşı olan, Yakala, Kısırlaştır, Aşıla ve Yerine Bırak yönteminin köpek ve kedi nüfusunu kontrol altında tutmada tek etkili yol olduğunu kabul eden Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) gibi saygıdeğer kuruluşların tavsiyeleriyle de uyumlu olacaktır. Bu yönde atacağınız olumlu adımlarda size destek olmaya niyetli çok sayıda kurum olduğunu bilmenizi isteriz" mesajı verildi.

ÜNLÜ FRANSIZ AKTRİS BARDOT'TAN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Öte yandan dünyaca ünlü Fransız aktris Brigitte Bardot'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokak hayvanları çağrısı yaptı.

1986 yılında sokak hayvanlarının korunması amacıyla Brigitte Bardot vakfını kuran ünlü Fransız aktris, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülecek sokak hayvanları yasasının veto edilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2004 yılında çıkarılan Hayvanları Koruma Kanunu'na verdiği desteği hatırlatan Bardot, kurduğu vakıf ile dünya çapında pek çok ülkede hayvanların korunması için yapılan mücadelelerde Türkiye'nin bu alandaki hoşgörüsünü örnek gösterdiğini vurguladı.

Brigitte Bardot, yasanın mevcut haliyle sokak hayvanları sorununu daha da çözümsüz bir noktaya taşıyacağını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasa konusunda gereğini yapacağına dair inancını belirtti.