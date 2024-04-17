Avustralya ve Yeni Zelandalı heyet Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ ziyaret etti.

Avustralya Törenler Genel Direktörü Paul Richardson, Yeni Zelanda Törenler Genel Direktörü John McLeod, Çanakkale Avustralya Konsolosu Harry Hall, Yeni Zelanda Büyükelçi Yardımcısı Nicole Slight, Avustralya Türkiye Törenleri Genel Direktörü Allison Dawson ve Çanakkale Avustralya Konsolosluğu Ofis Müdürü Barış Kaya, Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret etti. Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıldönümü anma törenlerinin hazırlık çalışmalarının ele alındığı ziyarette Vali İlhami Aktaş, Avustralya ve Yeni Zelanda heyetleriyle bir süre görüşerek sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür eden Vali İlhami Aktaş, Avustralya Törenler Genel Direktörü Paul Richardson ve Yeni Zelanda Törenler Genel Direktörü John McLeod’e ziyaretin anısına Çanakkale seramiği tabak hediye etti.