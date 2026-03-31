Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 6 ay içerisinde üçüncü kez Başkan Alemdar'ı kabul etti. İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Sakarya'nın ulaşım altyapısı, raylı sistem projeleri ve kentsel dönüşüm çalışmaları ele alındı.

Görüşmede Alemdar, şehir merkezindeki trafik akışını rahatlatması hedeflenen, tren hattının Adapazarı Gar Meydanı'ndan başlayarak Mithatpaşa İstasyonu'na kadar olan kısmının yer altına indirilmesini öngören projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştı.

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, sunulan projeyle ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Projenin teknik detaylarının incelenmesi ve sürecin başlatılması yönünde gerekli talimatların verildiği bildirildi.

Hazırlanan proje, tren hattının Adapazarı Gar Meydanı'ndan başlayarak Mithatpaşa İstasyonu'na kadar olan kısmının yeraltına indirilmesini öngörüyor. Toplantıda ulaşım projelerinin yanı sıra Sakarya'nın geleceği için kritik önem taşıyan; Raylı Sistem Hattı, kentsel dönüşüm sahaları, Sapanca Gölü'nün korunması, Çamdağı ve Ballıkaya Barajı inşaatları, AFA'nın yeniden inşası, Bilim Merkezi ve Şehir Kütüphanesi gibi yatırımların son durumu hakkında bilgiler sunuldu.

'Süreç başlatıldı'

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yusuf Alemdar, 'Sayın Cumhurbaşkanımızla şehrimizin ulaşım projelerini detaylıca görüştük. Adapazarı Gar Meydanı'ndan Mithatpaşa İstasyonu'na kadar tren raylarının yer altına alınmasını ilgilendiren projemizi kendilerine sunduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile görüşerek sürecin başlamasına yönelik talimatlarını iletti. Raylı sistem hattımızın ihale ilanı çıkıldı, kentsel dönüşümde saha çalışmaları başladı ve Ballıkaya Barajı'nın isale hatlarıyla ilgili ihale süreci tamamlanıyor. Yatırımlar şehrimize hayırlı olsun' dedi.