Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ndeki verim kaybının yüzde 50'yi aşacağı, özellikle sulama yapılmayan arazilerde verimin yüzde 70 düştüğü belirtiliyor. Verim kaybı nedeniyle ayçiçek yağının fiyatının yükselmesi bekleniyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, erken ekim yapılan yerlerde verimin geçen yıla yakın olduğuna dikkat çekti. "Kış dönemi çok kurak geçti" diyen Arabacı, yağmurun yağmadığı yerlerde verim kaybının olacağını söyledi.

Milliyet'e konuşan Çorlu Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz, "Bölge kışın hiç yağış almadı. Bundan ayçiçeğinde yüzde 50 ile yüzde 70 arasında verim kaybımız var. Bölgede verim ortalaması dönüme 180 ile 250 kilo arasındaydı ama bu yıl 30 kilo ile 70 arasında. Bu tabloyla çiftçi seneye ayçiçek ekimi yapamaz. Çünkü, elimize geçecek para yok. Bu yılın mahsulü için ilaç, tohum gübre alındı ve elimizde para kalmadığı gibi borçlar da ödenmedi. Verimden dolayı hüsrana uğradık. Seneye tarlaları ekmeyiz. Devletimizden bölgemizin afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Çünkü çiftimiz çok perişan ve mağdur durumda" dedi.

Fiyatlar hızla artıyor

Son yıllarda fiyatı en çok konuşulan ürünlerden biri de ayçiçek yağı oldu. Ocak 2019'da litresi 7,95 lira olan ayçiçek yağının Şubat 2021'de 13,75 lira-22,50 liraya çıkmasıyla tartışmalar başlarken, konunun uzmanları özellikle pandemi döneminde stok yapıldığından şüphelenmişti Şu an ayçiçek yağının litre fiyatı 43,75 liradan başlayıp markasına göre 53,90 liraya çıkıyor. Bir ayçiçek yağı markasının beş litrelik ürününün son üç aylık fiyatına bakıldığında haziranda 179,95 liraya satılan ürün temmuzda 184,95 lira, ağustosta ise 219,95 liradan satışa sunuldu.