Günümüz tüketicileri için kredi kartları, vazgeçilmez birer araç haline gelmekte. Taksit seçeneklerinin sunumu ve biriken bonusların alışverişlerde kullanılabilmesi gibi avantajlar, bireylerin günlük yaşamını sürdürebilmesi için büyük önem taşımakta.

Kartlarla yapılan harcamaların giderek nakit yerine tercih edilmesi, rekor seviyelere ulaşmakta. Ancak beraberinde getirdiği şikayetler de göz ardı edilemez durumda. Özellikle "kredi kartı aidatları," tüketicilerin en çok sıkıntı yaşadığı konuların başında gelmekte.

Kredi kartı aidatı ödeme mecburiyeti, tüketiciler arasında sıkça incelenmekte olan bir konu haline gelmiş durumda. Eğer bireyler kredi kartı aidatı ödemek istemiyorlarsa, ilk adım olarak kart sözleşmelerini detaylı bir şekilde gözden geçirmeleri gerekmekte. Eğer sözleşmede farklı bir durum belirtilmemişse, tüketici hakları sayesinde kredi kartı aidatı ödemekten kaçınabilme imkanına sahipler.

İADE SAĞLANIYOR

Kredi kartı aidatları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından çıkarılan bir yasa ile yasal bir temele oturtulmuştur. 2014 Ekim ayından önce talep edilen kredi kartı aidatlarının büyük bir bölümü, bu yasa gereği kullanıcılara iade edilmiştir.

Kart ücreti iade işlemleri genellikle yeni yasa kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu bağlamda, bankaların kendi inisiyatifleri doğrultusunda adım atma yetkisi bulunmaktadır.

Bankalar, kredi kartı aidatlarını yılda iki kez otomatik olarak tahsil ederler.

Bu bağlamda, kredi kartı kullanıcıları sözleşmelerini dikkatle inceleyerek hak talebinde bulunma imkanına sahiptirler.