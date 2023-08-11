Bosna Hersek’in Visoko şehri ile Sakarya kardeş şehir olduSAKARYA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’ın Varbitsa Belediyesi ile kardeş şehir olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bosna Hersek’in Visoko Belediyesi ile de kardeş şehir protokolü imzaladı.

Başkan Ekrem Yüce beraberindeki ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar ile Visoko ilçesini ziyaret ederek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Visoko Belediye Başkanı Mirza Ganic tarafından karşılanan Başkan Yüce ve heyetine günün anısına hediyeler takdim edildi.

Visoko Belediyesi’nde düzenlenen törenle imzalanan kardeş şehir protokolü sonrası Başkan Ekrem Yüce açıklamalarda bulundu. Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek ile olan bağları güçlendirme, kardeşliği pekiştirme açısından kardeş şehir anlaşmalarının önemine değinen Başkan Yüce, “Bosna ve Türkiye uzun yıllar boyunca birbirlerine dost olmuş, kardeş olmuş iki ülkedir. Ben daha önce çok defa Saraybosna’yı çeşitli konularla ziyaret etmiştim. Bugün ki ziyaretim ise içlerinden en anlamlı olanıdır. Bugün Bosna’nın en güzel ilçelerinden biri olan Visoko Belediyesi ile kardeşlik, kültür alışverişi, bilgi alışverişi ve tecrübe paylaşımı yapmak üzere Kardeş Şehir protokolü imzaladık. Kardeş şehir protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” dedi.