Yeşilçam’da yer aldığı filmlerle tanınan, 88 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş, Levent’te düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sağlık durumu kötüleşerek Şişli’de hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki Yeşilçam oyuncusu Aydemir Akbaş hayatını kaybetmişti. Aydemir Akbaş’ın cenaze namazı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılındı. Cenaze namazına, İstanbul Valisi Davut Gül, sanatçı İbrahim Tatlıses, oyuncu Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil, Bülent Bilgiç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sinema Genel Müdürü Birol Güven ve sanatçı Candan Erçetin’in yanı sıra çok sayıda seveni ve ünlü isim katıldı.

“Ustayı kaybettik”

Akbaş’ın cenaze törenine gelen oyuncu Serkan Şengül, “Biz ustayı kaybettik. Değerli bir ağabeyimizi kaybettik. Son sahneyi de herhalde beraber çekmiştik. Türk sineması değerini kaybetti. İyi ki onu tanımışım. İyi ki onunla filmler çekmişim. Çok eğlenceli birisiydi. Mekanı cennet olsun. Yattığı cennet olsun” diye konuştu.

“Usta bir kalemdi”

Cenaze törenine katılan oyuncu Gani Rüzgar Şavata ise, “Basın medyası bu insanı tanıyor biliyor. Sinemadan ve tiyatroya geldi. Usta bir kalemdi. Usta bir yönetmen, usta bir yazardı. Örnek bir insandı ahlakı ve edebiyle. Aynı zamanda paralelinde sporu da götürdü. Sporu da taşıdı. Galatasaray’ın fanatiğiydi ama bütün sporu da severdi. Aslında Türkiye sporunun da öncüsüydü. Varını yoğunu sanat için harcayan ve onuru ve şerefiyle yaşayan bir insandı. Örnek bir kimlikti” dedi.

Akbaş’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.