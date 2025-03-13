Salman, konuşmasında AK Partili belediyelere ve Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a yönelik eleştirilere tepki göstererek, “Gerçekler ortada, hizmetlerimiz ortada! Algıyla değil, somut verilerle konuşun” dedi.

Salman, CHP’li belediyeleri hedef alarak, Bursa’da 4,2 milyon liranın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekileri ağırlamak için harcandığını öne sürdü ve bu harcamanın açıklanmasını talep etti. Ayrıca, muhalefetin politikaları nedeniyle binlerce emekçinin işsiz kaldığını iddia etti. Salman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti Grubumuz adına, muhalefetin grup önerisi üzerine yaptığım konuşmada, AK Belediyelerimize ve Başkanımız Sn. Alinur Aktaş’a yönelik iftira ve karalama kampanyalarına karşı net bir çağrıda bulundum: Gerçekler ortada, hizmetlerimiz ortada! Algıyla değil, somut verilerle konuşun! Bursalıların 4.2 milyon lirasını CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekileri ağırlamak için nasıl harcadığınızı açıklayın! Binlerce emekçiyi işsiz bırakarak, onların ekmeğiyle neden oynadığınızı anlatın! Muhalefetin gündeminde yine algı yine iftira var, bizim gündemimiz ise yine hizmet yine eser!"