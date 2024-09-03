Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Vestel sponsorluğuyla adını yüzme tarihine altın harflerle yazdırmaya hazırlanıyor. Türkoğlu, 5 Eylül Perşembe günü Türkiye saati ile saat 08.00’de Oceans 7’ın 4. parkuru olan 32 kilometrelik Catalina Kanalı’nı geçmeyi hedefliyor. Türkoğlu hedefini gerçekleştirmesi durumunda bu kanalı geçen en genç Türk sporcu olacak.

23 yaşındaki genç ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Catalina Kanalı’nı geçmeye hazırlanıyor. 5 Eylül tarihinde Türkiye saati ile saat 08.00’de başlayacağı Catalina Kanalı geçişi ile Oceans Seven parkurlarından dördüncüsünü tamamlaması beklenen Türkoğlu, bu geçişiyle aynı zamanda ‘Triple Crown of Open Water Swimming’ unvanını kazanan en genç Türk sporcu olmayı hedefliyor.

Manş Denizi, Kuzey Kanalı ve Cook Boğazı geçişlerini başarıyla tamamlayan sporcu, Catalina Kanalı ile birlikte ‘Oceans 7’ parkurlarından dördüncüsünü tamamlamış olacak. Türkiye’de sporun ve sporcunun önemli destekçilerinden Vestel’in sponsorluğundaki ilk mücadelesini verecek.

Aysu Türkoğlu’na destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, “Çeyrek asırdan uzun süredir sporu destekleyen, ülkemizde spor sponsorlukları alanında öncü rol üstlenen Vestel olarak, açık deniz yüzücümüz Aysu Türkoğlu’nu desteklemekten gurur duyuyoruz. Aysu’nun gençlerimize örnek teşkil eden mücadeleci ruhunu, azmini ve fedakâr çalışmalarını gururla izliyoruz. Kendisine, hedeflerine giden yolda önemli bir dönemeç olan Catalina Kanalı serüveninde başarılar diliyoruz” dedi.

Aysu Türkoğlu ise "Gece gündüz demeden büyük bir adanmışlıkla çalıştığım Oceans 7 parkurlarından Catalina Kanalı için hazırım. Arkamdaki güçlü destek ile saatler boyunca kulaçlarımı, şanlı bayrağımızı bu seferde Los Angeles ABD’de de kaldırmak için atacağım" dedi.

‘Triple Crown’ unvanı ve Oceans 7 hedefi

Başarılı yüzücü, Catalina Kanalı geçişini başarıyla tamamladığında Manhattan Adası çevresindeki 20 Bridges Swim ve Manş Denizi geçişleriyle birlikte ‘Triple Crown of Open Water Swimming’ unvanını kazanan en genç Türk yüzücü olacak. Ayrıca, Oceans Seven kapsamındaki yedi açık su geçişini beş yıl içinde tamamlayarak Guinness rekorunu kırmayı amaçlayan Türkoğlu‘nun hedefleri arasında Cebelitarık Boğazı, Kaiwi Kanalı ve Tsugaru Boğazı yer alıyor.

Temmuz 2022’de Manş Denizi’ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk sporcu unvanını kazanan Aysu Türkoğlu, Ağustos 2023’te Kuzey Kanalı’nı 11 saat 48 dakikada yüzerek geçen ilk Türk kadını ve en genç Türk sporcu oldu. Mart 2024’te Yeni Zelanda’da Cook Boğazı’nı zorlu koşullar altında 7 saat 21 dakikada geçerek yine bu kanalı geçen en genç Türk sporcu unvanını elde etti.