MALZEME LİSTESİ:

2 kg ayva

2 kg toz şeker

1,5 lt su

10 karanfil

1 adet limon suyu

HAZIRLANIŞI: Ayvaların kabuklarını soyun. Ayvaların kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin. Tencereye 1,5 litre suyu alın. Tencereye rendelenmiş ayvaları ilave edin. Ayvanın çekirdeklerini de ilave edin. Ayvaları ilk önce su ile beraber haşlayın ve kaynamaya bırakın. Ayvalar piştikten sonra tencereye 2 kg toz şeker ilave edin. Üzerine 10 adet karanfil ilave edin ve pişirmeye devam edin. Ayva reçelini ocaktan almadan 10 dakika önce limon suyunu ilave edin. Ayva reçeli piştikten sonra sıcak olarak kavanoza boşaltın. Kavanozun kapağını kapatın.