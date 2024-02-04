Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. haftasında konuk ettiği Karadeniz Ereğli Belediye Spor’u 2-1’lik skorla mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 19. haftasında Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde Karadeniz Ereğli Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 öne tamamlarken, sarı-lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 47’ye çıkaran Fenerbahçe liderliğe yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin gollerini 56. dakikada Yaşam Göksu ve 67. dakikada Zeynep Kerimoğlu, Karadeniz Ereğli Belediye Spor’un golünü ise 2. dakikada Zeynep Gamze kaydetti.

Fenerbahçe ligin 20. haftasında 11 Şubat Pazar günü saat 12.00’de 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü’ne konuk olacak.