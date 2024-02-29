Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 14’ü çocuk, 42 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘KB-111’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 14’ü çocuk toplam 42 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.