Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 80 kaçak göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ve Sahil Güvenlik Botu ‘KB-111’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde 80 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.Kaynak: iha