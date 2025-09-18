Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Alper Alemisoğlu, Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Ekici, Küçükkuyu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Evren Sandal ve balıkçılar katıldı.
Düzenlenen toplantıda, Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yasa dışı avlanmayı önlenme, sürdürülebilir balıkçılık yöntemleri konularında bilgilendirilmeler ve mevcut yasal düzenlemeler hakkında bilgiler verildi.
Balıkçılar avlanma sırasında karşılaştıkları sorunları yetkililere aktardı. İlgili mevzuat çerçevesinde yetkililerce cevaplandıktan sonra toplantı sona erdi.
Kaynak: İHA