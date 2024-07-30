Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Kent Konseyi 9. Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Konsey Başkanı Halil Coşkun yeniden seçildi.

Ayvalık Kent Konseyi’nin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ayvalık Belediyesi’ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyelerini belirlemek amacıyla Pazar günü saat 16.00’da gerçekleşen toplantıda 116 genel kurul üyesinin 94’ü hazır bulundu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıda; Faaliyet Raporu ve Mali Raporun okunup oylanmasının ardından yapılan seçim sonucunda Halil Coşkun yeniden Kent Konseyi Başkanı seçildi.