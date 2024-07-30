Bursa'da bugün hava sıcaklıkları 27°C civarında seyredecek. Gün boyunca az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 16°C seviyesine düşecek ve gece boyunca açık bir hava hakim olacak. Hafif kuzey rüzgarları etkili olacak.

İnegöl'de ise gün içerisinde hava sıcaklıkları 25°C (77°F) civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava beklenirken, yer yer kısa süreli yağmur geçişleri görülebilir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 16°C (61°F) seviyesine inecek ve gece boyunca hava açık olacak.

Kuzeyden esen rüzgarlar, 10-15 mph hızında etkili olacak.Bu hafta boyunca Bursa ve İnegöl'de genel olarak sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Günlük sıcaklıklar 30°C'yi aşarken, gece sıcaklıkları ise 16-18°C arasında olacak.