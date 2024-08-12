Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Küçükköy Halk Müziği Derneği’nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda yapılan seçimde, Dernek Başkanı Nezihe Baltacı oy birliği ile yeniden göreve getirildi.

Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nde 2019 yılında kurulan Küçükköy Halk Müziği Derneği’nin ikinci olağan genel kurul toplantısı dernek lokalinde 49 üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Divan Başkanlığına Yıldırım Kırıcı, divan kâtipliklerine de Filiz Kayıkçı ile Sabiha Güneş’in getirildiği kongre; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın bir ağızdan seslendirilmesiyle başladı. Genel Kurul üyelerine seslenen Dernek Başkanı Nezihe Baltacı, derneğin kuruluşundan bu yana yaptıkları faaliyetler hakkında brifing verdi. Hedeflerinin şimdiye kadar yaptıkları başarılı çalışmaları tüm hızıyla sürdürmek olduğunu vurgulayan Başkan Baltacı, bir aile olarak bütünleşen dernek üyeleriyle sosyal projelere devam ederek daha başarılı olabileceklerini belirtti. Yapılan toplantıda yönetim ve denetim kurulunun ibrasının ardından, derneğin 2024 yılı bütçesi, 30 bin TL olarak belirlendi. Genel kurul toplantısından tek liste ile girilen seçimler açık oylama ile yapıldı.

Yapılan seçimlerde Nezihe Baltacı yeniden başkanlık görevine getirilirken, yönetim kurulu asil üyeliklerine; Selami Seler, Gülsüm Akgül, Kamuran Çil ve Gülsüm Polat seçildi. Yedek yöneticilerin; Nadide Balcı, Meral İnce, Fatma Göçer, Meral Özkan ve Selahattin Ayan’ın getirildiği genel kurul toplantısında; denetim kurulu asil üyeleri; Şirin Gönül, Filiz Bozdere, Hakan Gençtürk, yedek denetim kurulu üyeleri ise; Gülhan Sayın, Ziyneti Duman ve Sabiha Güneş isimlerinden oluştu.