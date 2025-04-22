Ayvalık MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi Gülcan Kaba’nın öncülüğünde hazırlanan serginin açılışında; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Cengiz Önder’in yanı sıra kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Sergide; Ayvalık’ın tarihi sokaklarındaki Rum evlerinin kapıları, Ayvalık’a özgün çiçek ve bitkileri orjinalleriyle birebir örnek alınarak yapıldığı öğrenildi.

Öğrencilerin okulda gördükleri derslerde yaptıkları ahşap ve seramik eserlerinde yer aldığı sergiyle ilgili açıklamalarda buluna. Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yakup Dinç, başta sergiyi hazırlayan Öğretim Görevlisi Gülcan Kaba olmak üzere öğrencilerine bu güzel ve yararlı sergiyi büyük bir başarıyla hayata geçirdikleri için teşekkür etti.

Serginin 25 Nisan’a a kadara açık olacağı öğrenildi.