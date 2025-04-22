Alzheimer Birliği’ne göre, Alzheimer hastalığı Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 milyondan fazla insanı etkilemektedir.

65 yaş ve üstü yetişkinleri etkilediği biliniyor olmasına rağmen, teşhis edilenlerin yüzde 5’inde erken başlangıçlı Alzheimer vardır. Bu genellikle, teşhis konulan kişinin 40 veya 50 yaşlarında olduğu anlamına gelir.

Alzheimer, en yaygın bunama şeklidir. Bunama, hafıza fonksiyonlarının kaybı veya günlük yaşamınızı etkileyen diğer zihinsel yeteneklerin kaybı için kullanılan genel bir terimdir.

Erken Başlangıçlı Alzheimer Belirtileri Nelerdir?

Erken başlangıçlı Alzheimer belirtileri şunlardır:

Hafıza Kaybı

Kişi normalden daha unutkan görünebilir. Önemli tarihleri veya olayları unutabilir. Sorunlar tekrarlanırsa ve sık sık hatırlatma gerekirse, doktorunuzu görmelisiniz. Plan

Yapmakta ve Problem Çözmekte Zorluk Çekmek

Kişi bir planı geliştirip takip etmekte zorluk çekerse, Alzheimer daha belirgin hâle gelebilir. Rakamlarla çalışmakta da zorluk çekebilir.

Bu, aylık faturalarınızı öderken veya bir çek defteri tutarken problem yaşanması gibi durumlarda görülür.

Alışılmış İşleri Yaparken Zorluk Çekmek

Bazı insanlar konsantrasyonla ilgili daha büyük bir problem yaşayabilir. Eleştirel düşünce gerektiren günlük rutin işler hastalık ilerledikçe daha uzun sürebilir.

Güvenli sürüş kabiliyeti de sorgulanabilir. Siz veya sevdiğiniz bir kişi, sıkça seyahat ettiğiniz bir rotada seyahat ederken kaybolursa, bu Alzheimer belirtisi olabilir.

Zaman veya Mekan Belirlemekte Zorluk Çekmek

Hangi tarihte olduğunu unutmak ve zamanın işleme şeklini karıştırmak sıkça görülen semptomlardır. Gelecekteki etkinleri planlamak, hemen gerçekleşmedikleri için zorlaşabilir.

Semptomlar ilerledikçe, Alzheimer hastası insanlar nerede olduklarını, oraya nasıl gittiklerini veya neden orada olduklarını giderek daha fazla unutur hale gelebilir.

Görme Kaybı

Görme problemleri de ortaya çıkabilir. Bu, okuma zorluğunun artması kadar basit olabilir. Siz veya sevdiğiniz biri, sürüş esnasında mesafeyi değerlendirmede ve kontrast veya rengi belirlemede sorun yaşamaya başlayabilir.

Doğru Kelimeleri Bulmakta Zorluk Çekmek

Konuşmaları başlatmak veya katılmak zor görünebilir. Cümleyi nasıl bitireceğinizi unutabileceğiniz için konuşmalar rastgele duraklar.

Bu nedenle, tekrarlayan konuşmalar oluşabilir. Belirli öğeler için doğru kelimeleri bulmakta zorluk çekebilirsiniz.

Öğeleri Sıklıkla Yanlış Yerleştirmek

Siz veya sevdiğiniz bir kişi alışılmadık yerlere eşya koymaya başlayabilir. Kayıp maddeleri bulmak için adımları tekrar izlemek daha zor olabilir. Bu, başkalarının çaldığını düşünmek için sizi yönlendirebilir.

Karar Alırken Zorluk Çekmek

Bu belirti sıklıkla zararlı finansal etkilere neden olur. Buna bir örnek, telefon pazarlamacılarına büyük miktarda para bağışlamaktır.

Fiziksel hijyen de daha az endişe verici hale gelir. Banyo yapma sıklığında hızlı bir düşüş ve günlük olarak kıyafet değiştirme isteksizliği yaşayabilirsiniz.

İşten ve Sosyal Olaylardan Uzaklaşmak

Belirtiler ortaya çıktıkça, yaygın sosyal olaylardan, iş projelerinden veya daha önce önemli olan hobilerinizden giderek daha fazla geri çekildiğinizi fark edebilirsiniz. Belirtiler kötüleştikçe kaçınma artabilir.

Kişilik ve Ruh Hali Değişiklikleri Yaşamak

Ruh halinde ve kişilikte aşırı hızlı değişiklikler ortaya çıkabilir. Ruh hâlinde yaşanan değişiklikler şunlardır:

Kafa karışıklığı

Depresyon

Anksiyete

Korku

Rutinin dışında bir şey meydana geldiğinde rahatsızlık hissettiğinizi fark edebilirsiniz.

Erken başlangıçlı Alzheimer’ın kesin nedeni tam olarak belirlenmemiştir. Birçok araştırmacı, bu hastalığın spesifik bir sebep yerine çoklu faktörlerin sonucu olarak geliştiğine inanmaktadır.

Araştırmacılar, doğrudan Alzheimer’a neden olabilecek veya katkıda bulunabilecek nadir genleri keşfettiler. Bu genler bir nesilden diğerine taşınabilir. Bu genin taşınması, 65 yaşından küçük yetişkinlerin beklenenden daha erken semptomlar geliştirmesine neden olabilir.

Bu genlerin tanıların yüzde 5’inden azının nedeni olduğu tahmin edilmektedir. Araştırma şu anda devam ediyor.

Dikkate Alınması Gereken Risk Faktörleri

Alzheimer, ilerleyen yaşın beklenen bir parçası olmasa da yaşlandıkça daha yüksek risk altındasınızdır. 85 yaşın üzerindeki yetişkinler, bu hastalığı geliştirme riskinin yaklaşık yüzde 50’sine sahiptir. Bir ebeveyn veya kardeş hastalığa sahipse Alzheimer geliştirme riskiniz artabilir. Birden fazla aile üyesinin Alzheimer’ı varsa, riskiniz artar.

Alzheimer Nasıl Teşhis Edilir?

Günlük görevleri yerine getirme konusunda giderek zorluk yaşıyorsanız veya artan bellek kaybı yaşıyorsanız bir doktorla konuşun. Sizi Alzheimer konusunda uzmanlaşmış bir doktora yönlendirebilirler.

Teşhise yardımcı olmak için bir tıbbi muayene ve nörolojik muayene yapılacaktır. Ayrıca beyninizin görüntüleme testini tamamlamakta gerekebilir. Sadece tıbbi değerlendirme tamamlandıktan sonra tanı koyulabilir.

Alzheimer Tedavisi

Şu anda Alzheimer için bir tedavi yok. Alzheimer semptomları bazen hafıza kaybını azaltmaya veya uyku zorluklarını azaltmaya yardımcı olan ilaçlarla tedavi edilebilir. Muhtemel alternatif tedavilerle ilgili araştırmalar hala devam etmektedir.

Eğer Alzheimer hastasıysanız, size daha fazla bilgi ya da yüz yüze destek sağlayabilecek birçok kaynak var. Alzheimer Hastalığı Eğitim ve Yönlendirme Merkezi, geniş bir veri tabanı sunar ve en güncel araştırmalar hakkında bilgi sahibidir. Alzheimer & Bunama Bakıcı Merkezi, bakıcılara hastalığın her aşamasında ne bekleyebilecekleri hakkında değerli bilgiler de sağlar.