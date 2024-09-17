Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin profesyonel ligdeki tek temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor’un tribünlerdeki ateşleyicisi konumundaki Ayvalıklı 10’lar Taraftar Derneği’nden sitemkâr bir basın açıklaması yapıldı.

Ayvalıklı 10’lar Derneği Başkanı Ergin Kocaman yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıldan bu yana kırmızı-beyazlı takımın oynadığı iç ve dış saha karşılaşmalarında takımlarına rahat ve heyecanlı bir şekilde destek veremiyor olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Başkan Kocaman yaptığı açıklamada, “Bırakın Ayvalıkgücü Belediyespor’umuza destek verebilmeyi, takımımızın pankartını bile asmamız engellenir hale geldi. Her zaman saygı duyduğumuz güvenlik güçlerimizin, tribünlerdeki olası olaylara mahal vermemek adına aldıkları önlemler bizlerin üzerinde adeta bir baskı unsuru haline geldi. Sadece bu durum nedeniyle de kırmızı-beyazlı taraftarımız sporsever vatandaşlarımız stada maç izlemeye bile gelmez oldu” dedi.

“Kırmızı beyazlı takımımızın 12. oyuncusu olmak istiyoruz”

Ayvalıkgücü Belediyespor yönetimi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden içinde bulundukları durum nedeniyle kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Ayvalıklı 10’lar Taraftar Derneği Başkanı Ergin Kocaman, “Ayvalıkgücü Belediyespor ‘un taraftarlarının üzerinde bu kadar baskı yapmamalarını dernek olarak rica ediyoruz. Ayvalıklı 10lar olarak, zaten çok tezahürat veya olaylar çıkaran bir taraftar gurubu olmadık, bundan sonrada olmayacağız. Yaptığımız tezahüratlar, takımımızı destekleyip, gönülden sevdiğimizi ve iç saha maçlarında yada dış saha maçlarında yanlarında olduğumuzu belirtmek ve güç vermeye yöneliktir. Bu bağlamda iç sahada yada dış sahada takımımızın 12. oyuncusu olmak istiyoruz. Bunun da, Ayvalıklı 10’lar Derneği ve taraftarı olarak hakkımız olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.