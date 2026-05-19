Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında '7. Geleneksel Gökçeada Voleybol Turnuvası' düzenlendi.

Gökçeada Spor Kulübü tarafından organize edilen turnuvada toplam 50 müsabaka oynanırken, 150 sporcu ve 20 kişilik teknik ekip mücadele etti. Günler boyunca centilmence rekabete ve renkli görüntülere sahne olan organizasyon, ada halkının da yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül törenine katılan Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, şampiyon olan takıma kupa ve madalyalarını takdim etti. Sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Kaymakam Acar, gençlerin sporla iç içe yetişmesinin önemine vurgu yaparak organizasyonda emeği geçen sporculara, teknik ekiplere ve turnuvanın düzenlenmesinde katkı sunan herkese teşekkür etti.

Dostluk, birlik ve beraberlik ruhunun ön plana çıktığı turnuva, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.