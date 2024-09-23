Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı sona erdi. 4 gün süren dünya şampiyonasında; kadınlarda Ukrayna, erkeklerde ise İtalya şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Balıkesir Valiliği ile Ayvalık Belediyesi’nin de katkılarıyla organize edilen plaj voleybolu şampiyonası 4 gün süresince Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları’nda yapılan karşılaşmalarla tamamlandı.

35 ülkeden 49 takım ve 122 sporcunun mücadele ettiği 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı’nda; Avusturya, Çekya, Estonya, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Japonya, Slovakya, Kazakistan, Macaristan, Hollanda, İsviçre, Ukrayna, Fransa ve ABD gibi ülkelerden gelen takımlar mücadele etti.

Erkeklerde Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru, Hasan Hüseyin Mermer-Sacit Kurt, Ahmet Can Tür-Tuna İmdat ve Nevzat Kaan Erol-Barış Güldalı ikilileri, kadınlarda ise Su Şimdim-Ceylin Sayar, Melis Durası-Müge Ocakçı ve Ayşe Dil-Selin Toy ikililerinin temsil ettiği şampiyonada Türkiye dereceye giremedi.

62 kadın, 62 erkek olmak üzere 124 karşılaşmaya sahne olan şampiyonanın son gününde; kadınlar grubunda gerçekleşen final karşılaşmasında Ukrayna rakibi Estonya’yı; 26-24, 21-16 ve 28-26 setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Erkekler etabında ise; İtalya’nın kırmızı ve mavi takımları final oynadı. İtalyalı mavi takım, 21-19 ve 21-17 setlerle 2-0 kazandığı karşılaşmadan şampiyon ayrıldı.

4 gün süren şampiyonaya sporseverler yoğun ilgi gösterirken; şampiyon olan ve dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını; Türkiye Voleybol Federasyonu yöneticileri Alper Sedat Altındaş ile Metin Mengüç, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Hizmetler Daire Başkanı Uğur Baysal, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Aytekin Durmaz ve Balıkesir Spor Kulüp Başkanı Burç Özoğuz takdim etti.