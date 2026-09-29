Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Trabzonspor-Galatasaray maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

'1- Çorum FK'nın, 19.09.2026 tarihinde oynanan Çorum FK-Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Tribün C3 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Çorum FK idarecisi Savaş Balçık hakkında, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.

2- Trabzonspor'un, 19.09.2026 tarihinde oynanan Trabzonspor-Galatasaray Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt Tribün Kuzey Alt K, J, L, Güney Kale Arkası Alt Tribün Güney Alt J, L, K numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor hakkında, talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakkında, müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.

3- Galatasaray'ın, 19.09.2026 tarihinde oynanan Trabzonspor-Galatasaray Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 350 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Üst Misafir Tribün Kuzey Üst F ve G2 Misafir bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray sporcusu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

4- Fenerbahçe'nin, 20.09.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Eyüpspor Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe antrenörü Dirk Kuyt'un, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

5- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün, 20.09.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Alt Tribün 109, 110, 111, Güney Alt Tribün 122, 123, 124, 125 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 1 milyon 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 420 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, müsabakanın 20 saniye durmasına sebebiyet verecek şekilde saha sulama sisteminin çalışması ve sahanın her yerinin eşit şekilde sulanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, seyircilerin stadyum içerisine ağzı kapalı pet su şişelerle alınmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 250 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 112 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren hakkında, müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Amed Sportif Faaliyetler Kulübü teknik sorumlusu Besnik Hasi'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

6- Beşiktaş'ın, 20.09.2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 350 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Üst Tribünü 207, 210 ve Misafir Alt Tribün 107 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş hakkında, kulüp başkanının 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricindeki kuruluşlara röportaj vermesi suretiyle talimatlara aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 125 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hakkında, müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.'