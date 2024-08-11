Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 22 düzensiz göçmen ve 3 organizatör jandarmanın başarılı operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; şüphelendikleri 3 otomobili durduran jandarma ekipleri, 3 organizatör ve 22 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.
3 organizatör gözaltına alınırken, adliyeye çıkarılan göçmenlerin arasındaki 8 yetişkin düzensiz göçmene 182 bin 672 TL idari para cezası uygulandı.
Düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 3 otomobile ise el konulduğu öğrenildi.
Kaynak: iha