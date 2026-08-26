Olay, 20 Ağustos Perşembe günü Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde bulunan Şeyh Şamil Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla okul bahçesinde top oynayan 4 yaşındaki Ediz Eren Erman’ın üzerine kale direği devrildi. Olay sonrası ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken bacağı ve ayağında kırıklar tespit edildi.

Aile, yaşanan olayla ilgili okuldan şikayetçi olurken, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, çocukların okul bahçesinde oyun oynadığı sırada bir çocuğun kale direğine asıldığı, ardından dengesini kaybetmesiyle direğin 4 yaşındaki Ediz Eren’in üzerine devrildiği görülüyor.

“Demir kale sabitlenmediği için oğlumun bacağının üzerine düştü”

Olayla ilgili açıklama yapan çocuğun babası Gürkan Erman, geçen hafta perşembe günü çocukların oyun oynamak amacıyla okul bahçesine girdiğini belirterek, “İçeri girdiklerinde okul bahçesinde büyük bir kale var. Mahallemizden bir çocuk kalenin üzerinde sallanmak istiyor. Sallanırken çocuğa top geliyor ve dengesini kaybederek öne doğru düşüyor. Benim 4 yaşındaki oğlum Ediz Eren’in üzerine, demir kale sabitlenmediği için kale düşüyor. Kalenin düşmesiyle çocuğun ayağında ve bacağında kırık oluşuyor. Bu durum hastane kayıtlarıyla da tespit edildi” dedi.

“Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz”

Çocuğunun tedavisinin devam ettiğini ifade eden baba Erman, “Şu anda çocuğumun ayağı alçıda. Yaklaşık 1,5-2 ay bu şekilde kalacak. Olayda bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Okuldan da bu konuyla ilgili şikayetçi olduk. Süreç devam ediyor, olayla ilgili adli kayıtlar da alındı. Çocuğumun ayağında alçı, bacağında ise büyük bir kırık var. İnşallah başka insanların başına böyle olaylar gelmez. Gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyoruz. Mağduruz ve çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

Baba Erman, olayın ardından okul bahçesindeki kale direklerinin kaldırıldığını da belirterek, okul bahçelerine yerleştirilen kalelerin mutlaka sabitlenmesi gerektiğini vurguladı.