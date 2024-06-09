Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi (AHEM) bünyesindeki kursiyerler tarafından organize edilen Hayat Boyu Öğrenme Haftası; halk oyunları ve müzik etkinlikleri gösterisiyle tamamlandı.
Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan halk oyunları ve müzik grubu kurslarına katılan kursiyerler Kırlangıç AVM’de izleyicilere performanslarını sergiledi.
Coşkulu bir kalabalık karşısında performans gösteren gösteri grupları, izleyenlerin alkışları eşliğinde yıl boyunca öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu.
Etkinlikte Cunda MTAL, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Abdulvahit Sağlam İlkokulu, Mecit Ataklı İlk-Ortokulu, Altınova Merkez İlkokulu, Altınova Atatürk İlkokulundan yaklaşık 150 kursiyer sahne aldı.
Yavuz Hacıoğlu, Huriye Kara, Şeref Sakarya, Ulaş Can Arzık, Ufuk Tuncel, Özlem Şalva, Umut Barış Şahbaz danışmanlığında Ayvalık Halk Eğitimi Merkezinde açılan kurslara katılan kursiyer gruplarının heyecanı görülmeye değerdi.
Etkinlikte; Gitar ekibi, Abdulvahit Sağlam İlkokulu Kaşık ekibi, Cunda MTAL Kırşehir yöresi halk oyunları ekibi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Afyonkarahisar yöresi halk oyunları ekibi, Altınova Merkez İlkokulu Balıkesir yöresi halk oyunları, Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Bendir Kursu ekibi, Altınova Atatürk İlkokulu Zeybek ekibi, Mecit Ataklı İlkokulu Trakya yöresi halk oyunları ekibi, Cunda MTAL Mardin yöresi halk oyunları ekibi, AHMEM Zeybek ekibi, Cunda MTAL Kardeniz yöresi halk oyunları ekibi, AHEM Trakya yöresi ve Abdulvahit Sağlam İlkokulu potbori gösterileri izleyenler tarafından alkışlarla karşılık buldu.