Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz haziran ayında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı'nın kardeşi Murat Ustalı'nın adının verildiği 'Ayvalıkgücü Belediyespor Murat Ustalı Spor Tesisleri'nin açılış törenine katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz haziran ayında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı'nın kardeşi Murat Ustalı'nın adının verildiği 'Ayvalıkgücü Belediyespor Murat Ustalı Spor Tesisleri'nin açılış törenine katıldı. Törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Ayvalıkgücü Belediyespor Başkanı Mehmet Babayiğit, merhum Murat Ustalı'nın ailesi, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayvalık'ta çok kıymetli ve anlamlı bir buluşmaya tanıklık ettiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz haziran ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Murat Ustalı'yı saygı ve rahmetle anarken 'Kıymetli kardeşimizin adının sporla, gençlerle ve bu güzel tesislerle birlikte yaşatılacak olması son derece anlamlıdır. Ailesine tekrardan sabırlar diliyorum.' diye konuştu.

'Mücadele Edeceğiz'

Ayvalıkgücü Belediyespor Murat Ustalı Spor Tesislerinin hayırlı olmasını temennisinde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın 'Ayvalık Belediyemizin oy birliğiyle almış olduğu kararla Murat kardeşimizin ismi bu tesiste yaşatılacak. Ayvalıkgücü'müzün hepimizi gururlandıran başarısı daha da artacaktır. Hep birlikte Ayvalıkgücü'müzü daha iyi bir yerde ve bir üst ligde görmek için mücadele edeceğiz. Ayvalıkgücü'müzün köklü tarihine yakışan bu tesisler, kulübümüzün sportif hedeflerine katkı sunarken aynı zamanda Ayvalık'ta spor kültürünü daha da güçlendirecektir. Burada yetişecek her sporcu, Ayvalık'ımızın adını gururla temsil edecektir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda bundan önce olduğu gibi üzerimize düşeni yapıyor, gençlerimizi daha yukarılara taşımak için her türlü desteği veriyoruz.' diye konuştu.

Kaymakam Yaman: 'Ayvalık, vefa örneği gösterdi'

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, 'Ustalı Ailesi, spora maddi ve manevi desteklerde bulunmuştur. Ayvalıklılar da büyük bir vefa örneği göstererek yapılan spor tesisine Murat Ustalı'nın adını bu tesiste yaşatmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ayvalıkgücü Belediyespor, geçen sezon Ayvalık'ta çok güzel bir coşku ve heyecanı beraberinde getirdi. Futbola ilgisi olmayan insanlar bile bu heyecanı iliklerine kadar hissetti. Ben bizlere yaşattığı heyecan ve mutluluktan dolayı başta Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Babayiğit olmak üzere tüm yöneticilere ve futbolculara teşekkürlerimi sunuyorum. Tesisimiz hayırlı ve uğurlu olsun.' şeklinde konuştu.