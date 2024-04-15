9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan Ayvalık’ta Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç vardiya halinde 24 saat mesai yaparak tonlarca çöp topladı. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ülkenin dört bir yanından ve yurtdışından misafirlerini ağırlayan ilçede, belediye ekipleri 9 günde, yaklaşık 15 bin tona yakın çöp topladı.

Bu miktarla normal sayısının ve turizm sezonunun da çok üstünde bir kalabalığa hizmet eden ekipler, büyük bir başarı örneği gösterdi. Konteyner boşaltan çöp kamyonlarıyla günlük ortalama 915 ton çöp toplayan ekipler, 24 saat boyunca aralıksız çalıştılar. 9 günlük tatil boyunca sadece büyük çöp kamyonlarının kaldırdığı konteynerlerin atık miktarı 8 bin 250 tonu buldu.

7 adet çöp taksi ve traktörlerin de durmadan çalıştığı bayram tatilinde, süpürge ekipleri ve tüm ekipler hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler.

Kişi başı evsel katı atık miktarı 2023 verilerine göre 1.56 kilo olduğu üzerinden yapılan hesaplamalarda ve ekiplerin tuttuğu rakamlarda toplam çıkan çöp miktarı 15 milyon kilogramları buldu yani 15 bin ton çöp, 9 günün sonunda toplanmış oldu. Ekipler bayram tatili sonrasında da mıntıka temizliği çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin ve kente gelen konukların 9 günlük tatil sürecinde 10 bin tona yakın çöp toplanmıştı. Bu yıl 9 günlük tatilde ise rakamlar günlük ortalama 2 katının üzerine çıktı.

Başkan Mesut Ergin, "Kentimize konuk olan vatandaşların rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için çalışmalarımızı ara vermeden gerçekleştirdik. Bayram tatilcilerinin akınına uğrayan Ayvalık’ımızda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Kentimizin dört bir yanında tüm çalışmaları bu yoğunluğa rağmen sürdüren, dokuz günlük tatilin kaç gününü ailesiyle birlikte geçirebileceğini düşünmeden gece gündüz çalışan, emekleriyle yüzümüzü kara çıkarmayan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık." dedi.