BSH Grubu, 2023 yılında da istikrarlı ve güçlü büyümesini sürdürerek 14,8 milyar euro ciroya ulaştığını duyurdu. Türkiye ise hem bulunduğu bölgenin hem de şirketin pozitif gücü olmaya devam ediyor.

Avrupa’nın önde gelen ev aletleri üreticilerinde BSH Ev Aletleri Grubu, düzenlenen global basın toplantısı ile 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket dünya çapında 2023 yılını, 14,8 milyar euro ciro ile kapattı. 2023 yılını beklentileri doğrultusunda geride bırakan şirket, öngörülü yaklaşımı ve net yol haritası sayesinde güçlü büyümesini sürdürdü.

BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, 2023 sonuçları ile ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı: “130 ülke ile çok geniş bir coğrafyada 4,6 milyarlık büyük bir nüfusu barındıran bölgemizde, 2023 yılını güçlü bir performansla tamamladık. Büyük çeşitliliklere ve farklı dinamiklere ev sahipliği yapan bölgemizin merkezi Türkiye’nin, BSH’nin globaldeki büyüme stratejilerinde ve dolayısıyla küresel başarısında sağladığı katkıdan dolayı gurur duyuyoruz. Özellikle BSH Çerkezköy fabrikalarında üretilen ürünlerimizin yüzde 50’den fazlasının Avrupa başta olmak üzere 150 ülkeye ihraç edildiğini düşünecek olursak, bu önemli verinin ülkemizin üretim kalitesini, ihracat potansiyelini ve uluslararası pazardaki güçlü konumunu gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.”

Tüm bölgelerde büyüme hedefi

Global basın toplantısında konuşan BSH Global CEO’su Dr. Matthias Metz, "Pazardaki mevcut zorlu atmosfere karşı ustalaşmanın yanı sıra yetkinliklerimizi de daha geliştirmeye olanak tanıyan gelecek için net bir yol haritası izliyoruz. Global anlamda devam eden ekonomik ve jeopolitik krizler, tüm ev aletleri endüstrisinin koşullarını temelden değiştirdi. Böyle bir ortamda, şirketimiz bir kez daha dirençli olduğunu gösterdi ve genel performansı pazardan önemli ölçüde daha başarılı oldu. Elbette bu başarıda dünya çapında görev yapan yaklaşık 60 bin çalışanımızın emekleri en büyük etkendir” dedi.

CEO Metz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Seçkin markalarımız, güçlü, yenilikçi ve dayanıklı ürünlerimizle tüketicilerimize ilham vermek ve aynı zamanda müşterilerimizin, iş ortaklarımızın başarısına öncülük etmek istiyoruz. Tüm BSH bölgelerinde başarılı bir şekilde büyümeye devam etmek istediğimizden, yerel pazarlardaki varlığımızı daha da genişletiyoruz. Pazar özelinde ürün yelpazesini geliştirmenin yanı sıra, Arnavutköy, İstanbul’da yeni bir servis ve lojistik deposu, Afrika pazarı için Mısır’da yeni bir fırın fabrikası yatırımı gerçekleştirdik. Meksika’daki yeni fabrikamızda, Kuzey Amerika pazarı için ilk buzdolapları yıl ortasından itibaren üretim hattından çıkacak. Kuzey Amerika’nın çeşitli şehirlerindeki deneyim ve tasarım merkezlerimizde, tüketicilere markalarımız ve ürünlerimiz hakkında geniş bir fikir edinme fırsatı veriyoruz. Aynı zamanda gayrimenkul uzmanları, tasarımcılar ve mimarlar gibi iş ortaklarımızla müşterilerimizi buluşturuyor, onları destekliyoruz.”

2024 yılı için güçlü yol haritası

İçinde bulunduğumuz yıl ve gelecek dönem için güvenle konuşan Metz, sözlerini şöyle noktaladı: “Şirketimiz 55 yılı aşkın süredir gösterdiği başarılı performansını sürdürüyor. Gelecek için net bir yol haritamız var. Seçkin markalarımız, fayda oluşturan yeniliklerimiz ve güçlü ekibimizle mevcut ekonomik ortamda da sektördeki sağlam konumumuzu korumayı önceliklendiriyoruz. 2024 yılı boyunca pazarı şekillendirmede yine aktif rol alarak tüm bölgelerde kârlı bir büyüme elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Ar-Ge’ye rekor yatırım: 850 milyon euro

Yapılan açıklamaya göre, öngörülü yaklaşımları sayesinde şirket, sağlam bir ekonomik temel üzerinde geleceğe yönelik uzun vadeli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Şirket, cirosunun yaklaşık yüzde 4’üne tekabül eden 600 milyon euroluk sermaye harcamasıyla, tüm bölgelerinde ürün ve büyüme stratejisini uygulamaya odaklanıyor.

BSH Global CFO’su Gerhard Dambach konuyla ilgili olarak, “Yaklaşık 850 milyon euroluk rekor bir rakamla Ar-Ge’ye her zamankinden daha fazla yatırım yapıyoruz. İddialı büyüme hedeflerimize ulaşmanın temelinde bu yatırımlarımız yer alıyor” dedi.

BSH sürdürülebilirliğe yatırım yapmaya devam ediyor

Şirket sadece geçen yıl 270’ten fazla enerji verimliliği sağlayan projelerine 10 milyon euronun üzerinde yatırım yaptı ve üretimde yaklaşık 35 gigawatt saat enerji tasarrufu elde etti. Bu da yaklaşık 10 bin hanenin yıllık elektrik kullanımına eşdeğer bir tasarruf anlamına geliyor. Almanya, Giengen’deki buzdolabı fabrikasına bir ısı geri kazanım sistemi kurulurken, Çin’de tüm Bosch Grubu’nun en büyük fotovoltaik sistemi inşa edildi.

Çevre dostu malzemelerin kullanımı, geliştirme ve üretimde de önemli bir rol oynuyor. Eylül 2023’ten bu yana Almanya’daki Dillingen tesisinde bulaşık makineleri, geleneksel paslanmaz çelikten yüzde 47 daha düşük karbon ayak izine sahip paslanmaz çelik kullanılarak üretiliyor. Bu malzeme Avrupa genelinde A ve B enerji sınıflarındaki bulaşık makinelerinde değerlendiriliyor.