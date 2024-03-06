Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2019-2024 döneminin son toplantısı Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

5 yıl boyunca Ayvalık’a hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu hep birlikte paylaştığını ifade eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bu süreçte bizimle birlikte başarımızın bir parçası olarak özveriyle çalışan belediye meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemimizde de Ayvalık’ımıza hizmet için hazırız" diye konuştu.