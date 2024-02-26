Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi’nin efsanevi bando takımının unutulmaz şefi Ergün Tekincan 88 yaşında hayatını kaybetti. Tekincan’ın yaşamını yitirmesi Ayvalık’ı yasa boğdu.

Ayvalık Belediyesi’nin eski Yazı İşleri Müdürü ve Nikâh Memuru, Ayvalıkgücü Belediyespor’un uzun yıllar Kulüp Müdürlüğü görevinde bulunan Ergün Tekincan, Ayvalık Belediyesi’nin bando takımının da uzun yıllar şefliğini üstlenmesiyle tanınıyordu. Ayvalık’ta 7’den 77’ye herkesin sevgilisi olmayı başaran Tekincan’ın cenazesi Çınarlı Camii’de kılınan öğle namazına müteakip Ayvalık Kabristan’ın da toprağa verildi.

Ayvalık’ın Ergün Babası’nın cenazesinde; ailesi, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bazı daire amirleri, 31 Mart yerel seçimlerinde Ayvalık Belediye Başkan Adayları; Ali Gür, Rahmi Gençer, Oğuz Osman Cantürk, Salih Oral Övüç’ün yanı sıra yüzlerce vatandaş hazır bulundu.