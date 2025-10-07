Türkiye’nin batı bölgelerindeki sağanak yağış, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Ayvalık’ta, dün öğleden sonra başlayan yağışlar nedeniyle sel ve su baskını gibi bir olumsuzluk yaşanmazken, yağış nedeniyle bazı ekili alanların sular altında kaldığı öğrenildi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre; Ayvalık’ta son 24 saatte metrekareye 42.8 kilogram su düştü.

Bugün itibariyle Ekim ayı toplamında metrekareye düşen yağmur suyu miktarının 116.8 kilogram olarak gerçekleştiği belirtildi. Ayvalık’ta yağışlı sistemin etkisini yitirmeye başladığı kaydedilirken, ilçede bugün ve yarın yağış geçişlerinin olacağı ve hava sıcaklıklarının ise hissedilir derecede mevsim normallerinin altına düşeceği bildirildi.