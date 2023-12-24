Irak’ın kuzeyinde şehit olan Mehmetçikler ve tüm şehitler için Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı öncülüğünde lokma hayrı düzenlendi.

Hayırsever iş kadını ve Cumhur İttifakı Ayvalık Belediye Başkan Aday Adayı Özlem Yalçın’ın katkılarıyla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen lokma hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişilik lokma hayrına MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, MHP’li Özlem Yalçın, AK Parti önceki dönem İlçe Başkanı Ali Gür, Cumhur İttifakı üyesi partilerin temsilcileri de katıldı. Hayır etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan iş kadını Özlem Yalçın, şehitlerin aileleri başta olmak üzere tüm Türk milletine başsağlığı diledi.

MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı ise, “Aziz milletimizin başı sağolsun. Rabbim bir daha vatanımıza ve milletimize böyle acı olaylar yaşatmasın. Türk milletinin başı sağolsun” dedi.