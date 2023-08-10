Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan tartışma silahlı kavgaya döndü. Saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, H.G. silahını ateşleyerek, Uğur Kalburcu’yu (26) vurdu. Polis ekiplerine teslim olan H.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili olduğu belirtilen F.K. ise firar etti. Vücuduna aldığı 3 kurşunla ağır yaralanan Kalburcu olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Kalburcu, Edremit Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.