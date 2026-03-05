Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi, Yeni Mahalle'de hayata geçireceği Sosyal Yaşam Merkezi projesiyle bölgeye yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında 2'nci Çocuk Etkinlik Merkezi, Mahalleevleri ve Taziye Evi'nin çok yakında temeli atılacak.

Ayvalık'ta kent merkezinde kalan, çam ağaçlarıyla kaplı, yeşil dokusuyla cazibe merkezi olmaya aday Yenimahalle'de uzun yıllardır hizmet veren Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi yeni inşa edilen Kademe Binası'na taşındı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, temizlik işleri şantiyesinin; çöp kamyonlarının park ettiği, çevreye verdiği rahatsızlık ve gürültü kirliliğiyle yıllardır şikayet konusu olan yerin yıkımını kendi gerçekleştirdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tesislerin temelinin kısa süre içinde atılacağını belirterek, 'Çok amaçlı merkezde belediyemizin 2. Yuvamız Ayvalık Çocuk Etkinlik Merkezi, mahalle sakinlerimizin kullanacağı Taziye Evi ve Mahalleevleri yer alacak. Açılışı gerçekleştirdiğimizde mahallenin kalbi burada atacak. Yeni Mahalle'de kısa süre içinde temel atma töreninin gerçekleştirilmesini planlanıyoruz' dedi.

Yeni Mahalle'nin merkezinde uzun yıllar gürültü ve görüntü kirliliğine neden olan Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinin, 2023 yılında yapımı tamamlanan Temizlik, Destek ve Kademe Hizmetleri Binası'na taşınmasının ardından boşalan alan, sosyal donatı alanına dönüştürüldü. Böylece mahalle, yeni bir Sosyal Yaşam Merkezi'ne kavuşmuş olacak.

Merkezin yalnızca sosyal değil ekonomik katkı da sağlayacağını vurgulayan Başkan Ergin, Mahalleevi bünyesinde kadınların üretime katılarak aile bütçesine destek sunacağını söyledi. Çocuklar için güvenli ve eğitimi destekleyici bir ortam oluşturulacağını ifade eden Başkan Mesut Ergin, merkezin mahallede hem istihdam hem de sosyal dayanışma açısından önemli bir rol üstleneceğini söyledi.