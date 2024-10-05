Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana’da düzenlenen TEKNOFEST alanını ziyaret etti. Ziyarette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

Bakan Güler, “Yerel ve uluslararası teknolojik yenilikleri görmek ve bu alandaki iş birliğimizi güçlendirmek için buradayız,” dedi. Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ise, “Bu tür etkinlikler, iki ülke arasındaki dostluğu ve iş birliğini pekiştiriyor,” ifadelerini kullandı. Bakanlar, festivaldeki vatandaşlarla bir araya gelirken, yerli ve milli teknolojilerin sergilendiği stantları gezdiler.