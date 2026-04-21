Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinesinde hayata geçirilen 'Maziden Atiye' projesi, Bitlis Ahlat'taki başarılı sürecin ardından Çanakkale'de de uygulanmaya başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde başlatılan proje, 'Çanakkale'den 15 Temmuz'a: Bağımsızlık Mücadelesi Ve Şehadet Ruhu' temasıyla Çanakkale'de de hayata geçirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençleri ecdat mirasıyla buluşturan bu anlamlı çalışma, gençlerin 'Maziden Atiye' uzanan bir şuurla yetişmesini hedefliyor. Ahlat'ta Selçuklu mirasını yerinde gören öğrenciler, projenin bu aşamasında Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı mukaddes topraklarda milli mücadelenin ruhunu teneffüs ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19-25 Nisan tarihlerinde yürütülecek olan 'Maziden Atiye Çanakkale' programı kapsamında, 81 ilden gelen öğrenci grupları profesyonel rehberler eşliğinde Çanakkale'yi geziyor ve aynı zamanda konuşmacıların sunumlarıyla bilgi dağarcıkları genişliyor. Projenin bu etabında; Uşak, Tekirdağ, Denizli, Bilecik, Aydın, Afyonkarahisar, Kırklareli, Muğla, Isparta ve Eskişehir illerinden gelen 74 lise öğrencisi ve 10 öğretmen, bağımsızlık mücadelesinin kalbine yolculuk yapıyor. 'Maziden Atiye Çanakkale' programının açılış töreni, geniş bir protokol katılımıyla gerçekleştirildi. Törene; Çanakkale Vali Yardımcısı Ömer Şahin, Millî Eğitim Bakan Müşaviri Süleyman Can, Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürü Mine Hayta, İl Millî Eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA