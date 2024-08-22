Önceki gün Keşan- Mecidiye karayolu üzerindeki Babadere mevkiinde bir yangın meydana geldi.Haber: Erdoğan DEMİR

Fotoğraf: Alpcan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yangını gören vatandaşların durumu itfaiye bildirmesinin ardından Keşan Belediyesi İtfaiyesi, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü itfaiyesi ve yangın helikopteri de müdahale etti ve yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Saat 16.30 sıralarında meydana gelen yangın noktasına gelen AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Mecidiye Muhtarı Gürkan Akça’da yetkililerden bilgi aldı.

Yangının 3 ayrı noktadan aynı zamanda çıktığı da öğrenildi.

Yaşanan yangının sebebi araştırılıyor.