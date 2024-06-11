Bugün sabah saatlerinde termometreler 20 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde ise en yüksek sıcaklık 39 derece seviyelerinde yer alacak.

Hafta boyu Bursa genelinde kavurucu sıcaklıkaların devam edeceğini belirten Meteoroloji Geneşl Müdürlüğü'nden hafta sonu için dikkat çeken yağış uyarısında bulundu. Cumartesi gününe dek süregeln olan kavurucu sıcaklıklar Cumartesi günü yerini sağanak yağışa bırakacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde termometreler 15 derece seviyelerinde yer alırken gün içerisinde ise termometreler 38 dereceye kadar yükseleceği belirtildi.

Öte yandan hafta boyu süren kavurucu sıcaklıklar kendini Haftanın son günü itibariyle sağanak yağışa bırakacak.