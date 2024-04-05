Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü nedeniyle Babaeski İlçe Emniyet Müdürü Zafer Menekşeoğlu ve çalışma arkadaşları, Babaeski İlçe Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Kaymakam Elmacıoğlu,Polis Haftası nedeniyle ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179. yıldönümünde, şehit olan polisleri rahmetle, gazileri saygıyla anarak Emniyet Teşkilatında görev yapan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası’nı kutladı.