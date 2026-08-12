Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, uydu verileri esas alınarak belirlenen tarım arazileri sahada kontrol ediliyor. Ekipler, arazi kontrolleriyle uydu görüntülerinden elde edilen verileri yerinde doğrulayarak, tarımsal üretim alanlarının güncel durumunu tespit ediyor. Çalışmalar kapsamında sahadan referans parsel verileri toplanırken, bu veriler uydu görüntüleriyle birlikte değerlendiriliyor. Bakanlığın yürüttüğü dijital tarım çalışmaları kapsamında elde edilen veriler, ekili ürünlerin tespiti, ürünlerin sınıflandırılması ve tarım alanlarındaki üretim desenlerinin belirlenmesine yönelik analizlerde kullanılıyor.

Uydu verileri saha çalışmalarıyla doğrulanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen sistemde uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri, mobil uygulamalar ve yapay zekâ destekli teknolojiler birlikte kullanılıyor. Sahadan elde edilen güvenilir referans parseller ise sistemin ürün tespit süreçlerinde önemli bir veri kaynağı oluşturuyor. Babaeski'de sürdürülen saha çalışmalarıyla tarım arazilerinin mevcut durumuna ilişkin verilerin güncellenmesi ve tarımsal üretimin parsel bazında daha etkin şekilde izlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla ilçedeki tarımsal üretim alanlarına ilişkin daha güncel ve doğrulanmış verilerin oluşturulması amaçlanıyor.