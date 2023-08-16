Kulüp Başkanı Recep Günay'ın liderliğindeki yönetimde yer alan iki üst düzey yöneticinin, Ali Sait Adiloğlu ve Mehmet Çakman'ın istifalarının kabul edildiği duyuruldu.

Resmi Dilekçeler Sunuldu

Ali Sait Adiloğlu ve Mehmet Çakman'ın, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gelerek istifalarını içeren resmi dilekçeleri kulüp yönetimine sunduğu belirtildi.

Gelen bilgilere göre, Adiloğlu ve Çakman'ın, Başkan Recep Günay'ın bazı açıklamalarından ve yürüttüğü icraatlardan duydukları rahatsızlık nedeniyle bu kararı aldıkları ifade ediliyor.